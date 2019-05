Lên cơn “cuồng ghen”, người đàn ông đâm chết bạn của vợ

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Hồ Văn Cường (39 tuổi, ngụ Bến Lức) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 9h30 ngày 24/5, anh Nguyễn Tiến Hòa (40 tuổi, ngụ Bến Lức) cùng một phụ nữ đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức để khám bệnh.

Nghi vợ mình ngoại tình với anh Hòa nên Cường đến trung tâm y tế để theo dõi.

Khi anh Hòa đang chuẩn bị khám bệnh, Cường lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hòa khiến nạn nhân gục xuống rồi bỏ chạy.

Anh Hòa bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để cấp cứu nhưng thiệt mạng sau đó.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường vây bắt Cường và đưa về trụ sở để điều tra. Hiện Cường đang bị kích động nên chưa thể lấy lời khai./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER