Liên quan đến Vũ “nhôm”, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Đào Thị Hương Lan (SN 1960, nguyên là giám đốc Sở Tài chính TP HCM, trú tại phường An Phú, quận 2, TP HCM).

Trước đó, bà Lan bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước khi bị bắt, bà Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Đào Thị Hương Lan. (Ảnh: Bộ Công an)

Bà Lan khi còn làm giám đốc Sở Tài chính TP HCM đã có liên quan đến các văn bản tham mưu gây thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") thâu tóm "đất vàng" tại TP HCM.

Bà Lan được xác định đã tham mưu cho cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín (đã bị bắt tạm giam) ký các văn bản và quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ nhôm được ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất và tiền thuê đất không phải nộp đối với nhà đất số 15 Thi Sách.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo: bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng Đào Thị Hương Lan như trong ảnh, có số CMND: 020588970 được Công an TP HCM cấp ngày 11/9/2016 và hộ chiếu: C3342887 đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất./.