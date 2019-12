Liên tiếp bắt giữ, khởi tố các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý

Trong 2 ngày 15, 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương và Công an một số huyện liên tiếp phát hiện, bắt giam và khởi tố nhiều đối tượng về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý.



Ngày 15/12, lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng và thị trấn Thanh Hà phối hợp với phòng PC 04 (Công an tỉnh Hải Dương) bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy tại các quán hát. Tại thị trấn Thanh Hà, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Hồng Hưng (49 tuổi, ở thị trấn Thanh Hà) đang bán 0,075 g ma túy đá cho Nguyễn Đức Anh (29 tuổi, ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà). Tối cùng ngày, đối tượng Trịnh Đình Thành (21 tuổi, ở xã Hồng Dụ) tàng trữ 0,211 g ma túy đá tại khu vực cầu Me (xã Đồng Tâm, cùng huyện Ninh Giang) cũng bị bắt.

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy trong quán hát.

Riêng tại huyện Cẩm Giàng, lực lượng công an bắt quả tang 12 đối tượng cả nam và nữ sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trong 2 phòng hát tại quán karaoke Anh Em ở xã Tân Trường. Tại cơ quan điều tra, quản lý quán hát Vũ Văn Hạnh, (SN:1989 ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) thừa nhận đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng chơi "ke", "kẹo". Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố đối tượng Hạnh về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất, ngày 16/12, Công an huyện Gia Lộc và công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện 13 người dương tính với chất ma tuý tại 2 phòng hát karaoke của quán The King ở khu 1, thị trấn Gia Lộc do Bùi Đức Việt (SN: 1993 ở thị trấn Gia Lộc) quản lý.

Cơ quan điều tra tỉnh Hải Dương đã khởi tố hình sự các vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.