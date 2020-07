Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy ở Tiền Giang

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ để xử lý nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 22/7, đối tượng Trần Minh Luân (24 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô chở theo Trần Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ phường 2, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến một quán cà phê thuộc ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông để bán ma túy cho đối tượng khác.

Khi các đối tượng này đến điểm giao nhận ma túy thì các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 bịch ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 0,5 gram, 1 bịch ma túy đá trọng lượng 0,2 gram.



Chiều 23/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bắt quả tang Phạm Sơn Tùng (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô đi giao ma túy cho các con nghiện tại Quốc lộ 50, thuộc khu phố 6, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ gồm: 3 bịch nilon chứa chất ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 0,7 gram. Tiếp đến, vào chiều 24/7, đối tượng Trần Lữ Trúc (34 tuổi, ngụ Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Thụy Hồng Thơm (32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đi giao ma túy cho “khách hàng” tại đường Lý Thường Kiệt (phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Khi 2 đối tượng này giao hàng thì bị các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP. Mỹ Tho bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 1 bịch nilon chứa ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 50 gram, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy…

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an các địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.