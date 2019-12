Liên tiếp phát hiện các đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke

Rạng sáng 29/12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) kết hợp Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra quán Karaoke 159 (tại thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Các đối tượng bay lắc tại quán Karaoke 159 (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại quầy lễ tân và trong các phòng VIP 4 và VIP 5 có 27 đối tượng đang “bay lắc”, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ số tang vật, gồm: 1 đĩa sứ có chứa ketamine, 1 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp) in logo “LOVE” và tiến hành phương pháp test nhanh với nước tiểu, phát hiện 14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ, trước đó, một đối tượng trong nhóm trên là Lê Thế Duyên (SN 1992, ở thôn 10, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) đã đứng ra mua ma túy đưa vào phòng VIP 5 để các đối tượng sử dụng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) tiếp tục điều tra làm rõ.



Trước đó, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hải Phòng) kiểm tra 2 phòng hát tại nhà hàng karaoke Hồng Hà (thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng), phát hiện 19 thanh niên đang tụ tập, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc”. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng phát hiện tại quán Karaoke Thiên Ân (thôn Đoàn Xá 3, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) do đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại Tổ 3, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng) làm chủ, công khai tổ chức hoạt động “bay lắc”, thu hút số đông các đối tượng hình sự, các đối tượng bất hảo đến tham gia.



Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn./.