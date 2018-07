Lộ thêm những đòn tra tấn man rợ của bà chủ mất nhân tính ở Gia Lai

Ngày 22/7, công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra vụ việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, nhà ở làng Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei bị một chủ quán cà phê tên Nga ở tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku (Gia Lai) hành hạ, tra tấn dã man. Trong ảnh, Y Nhiêu được chăm sóc sức khỏe, chữa trị các vết thương tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Khoa Điềm) Thông tin trên phapluatplus.vn cho biết, Công an TP. Pleiku, Gia Lai đang tạm giữ bà Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku) để làm rõ vụ việc. (Ảnh: Zing) Theo Zing.vn, Công an TP Pleiku xác định bà Nga - người tra tấn chị Y Nhiêu, có biểu hiện ngáo đá. Tuy nhiên, theo lời luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk), pháp luật hiện hành không xem "ngáo đá" là mất năng lực hành vi dân sự. Do vậy, cần tổ chức giám định xem trước và trong khi phạm tội, bà Nga có bị hạn chế trách nhiệm hình sự hay không. Nếu có thì bắt buộc chữa bệnh rồi mới xử lý hình sự, nếu không sẽ xử lý luôn. (Ảnh: Người Lao Động) Cũng theo luật sư Dương Lê Sơn, với những thông tin ban đầu, có thể bà Nga bị điều tra 2 tội: Tội "Cố ý gây thương tích" với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, dùng vũ khí nguy hiểm, côn đồ, dã man; và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.(Ảnh: Người Lao Động) Tiếp cận với chị Y Nhiêu, báo Người Lao Động phản ánh, từ những ngày đầu mới bị tra tấn, Y Nhiêu đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng bị bà chủ dọa giết cả người thân nên cô sợ không dám. Tuy nhiên, đến lúc bị bà chủ dọa cắt lưỡi thì vô cùng hoảng sợ, liều bỏ trốn trong lúc đi đổ than. (Ảnh: Người Lao Động) Theo lời kể của Y Nhiêu, trước đó cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, cô bắt đầu bị bà chủ hành hạ, đánh đập bằng nhiều ngón đòn kinh khủng. Thường là sau khi bà này dùng ma túy, đổ cho Y Nhiêu tội trộm tiền để lấy cớ đánh đập, hành hạ cô. (Ảnh: Người Lao Động) "Bà dùng bàn là hơ nóng gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kìm ra nhổ mất 3 cái. Vết thương trên mặt em là do bà Na "chị em kết nghĩa" của bà Nga cắt, rạch", Y Nhiêu kể lại với phóng viên. (Ảnh: saostar.vn) Y Nhiêu nghẹn ngào kể lại cái thai của chị với bạn trai (khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Bà Nga liên tục đánh và đạp vào bụng chị và nói "nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết". Khi Y Nhiêu bị đau bụng, ra máu, bà Nga bắt chị mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà. (Ảnh: Lao Động) Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, trên cơ thể Y Nhiêu có nhiều thương tích. Di chứng về bỏng để lại nhiều sẹo trên người. Bị thương nhiễm trùng ở hai bên tai. Ngón tay cái bị dập nát cơ hiện trong tình trạng nhiễm trùng, có mủ và hoại tử. Ngoài ra bệnh nhân còn bị thiếu máu. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngày 22/7, công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra vụ việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, nhà ở làng Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei bị một chủ quán cà phê tên Nga ở tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku (Gia Lai) hành hạ, tra tấn dã man. Trong ảnh, Y Nhiêu được chăm sóc sức khỏe, chữa trị các vết thương tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Khoa Điềm) Thông tin trên phapluatplus.vn cho biết, Công an TP. Pleiku, Gia Lai đang tạm giữ bà Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku) để làm rõ vụ việc. (Ảnh: Zing) Theo Zing.vn, Công an TP Pleiku xác định bà Nga - người tra tấn chị Y Nhiêu, có biểu hiện ngáo đá. Tuy nhiên, theo lời luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk), pháp luật hiện hành không xem "ngáo đá" là mất năng lực hành vi dân sự. Do vậy, cần tổ chức giám định xem trước và trong khi phạm tội, bà Nga có bị hạn chế trách nhiệm hình sự hay không. Nếu có thì bắt buộc chữa bệnh rồi mới xử lý hình sự, nếu không sẽ xử lý luôn. (Ảnh: Người Lao Động) Cũng theo luật sư Dương Lê Sơn, với những thông tin ban đầu, có thể bà Nga bị điều tra 2 tội: Tội "Cố ý gây thương tích" với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, dùng vũ khí nguy hiểm, côn đồ, dã man; và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.(Ảnh: Người Lao Động) Tiếp cận với chị Y Nhiêu, báo Người Lao Động phản ánh, từ những ngày đầu mới bị tra tấn, Y Nhiêu đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng bị bà chủ dọa giết cả người thân nên cô sợ không dám. Tuy nhiên, đến lúc bị bà chủ dọa cắt lưỡi thì vô cùng hoảng sợ, liều bỏ trốn trong lúc đi đổ than. (Ảnh: Người Lao Động) Theo lời kể của Y Nhiêu, trước đó cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, cô bắt đầu bị bà chủ hành hạ, đánh đập bằng nhiều ngón đòn kinh khủng. Thường là sau khi bà này dùng ma túy, đổ cho Y Nhiêu tội trộm tiền để lấy cớ đánh đập, hành hạ cô. (Ảnh: Người Lao Động) "Bà dùng bàn là hơ nóng gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kìm ra nhổ mất 3 cái. Vết thương trên mặt em là do bà Na "chị em kết nghĩa" của bà Nga cắt, rạch", Y Nhiêu kể lại với phóng viên. (Ảnh: saostar.vn) Y Nhiêu nghẹn ngào kể lại cái thai của chị với bạn trai (khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Bà Nga liên tục đánh và đạp vào bụng chị và nói "nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết". Khi Y Nhiêu bị đau bụng, ra máu, bà Nga bắt chị mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà. (Ảnh: Lao Động) Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, trên cơ thể Y Nhiêu có nhiều thương tích. Di chứng về bỏng để lại nhiều sẹo trên người. Bị thương nhiễm trùng ở hai bên tai. Ngón tay cái bị dập nát cơ hiện trong tình trạng nhiễm trùng, có mủ và hoại tử. Ngoài ra bệnh nhân còn bị thiếu máu. (Ảnh: Thanh Niên)