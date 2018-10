Lời khai các đối tượng vụ bắn nhau, truy sát như phim hành động

1. Vụ bắn nhau, truy sát như phim hành động ở Thanh Hóa: Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, chiều 19/10, Công an TP. Thanh Hóa đã kêu gọi đầu thú và triệu tập 6 đối tượng liên quan đến vụ bắn, chém nhau xảy ra tối 18/10 trên đường Lê Hoàn và bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa. Trong ảnh: Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: CAND) Theo lời khai của các đối tượng, tối 18/10, do mâu thuẫn do chửi thề, Lê Bá Hoàng (ở phường Lam Sơn) và Doãn Phương Nam (ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) rút lê đâm chém gây thương tích cho Nguyễn Thế Nam (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Để trả thù, Nguyễn Thế Nam đã rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương khiến Doãn Phương Nam trúng đạn bị thương nặng. Trong ảnh: Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa nơi các nạn nhân đang cấp cứu. (Ảnh: Thanh Niên) Sau đó, cả 2 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa để cấp cứu. Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên là bạn bè của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam đến thăm. Tại đây, những thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa. (ảnh: Người Lao động) Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, ở phường Ngọc Trạo) là bạn của Doãn Phương Nam rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thế Nam, khiến 3 người bị thương và gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại bệnh viện TP.Thanh Hóa. Tối 18/10, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên sử dụng nhiều hung khí như súng, dao, kiếm. Hậu quả, 5 người bị thương. Lực lượng công an phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. Trong ảnh: Khu vực đường Lê Hoàn, gần Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, nơi hai nhóm thanh niên bắn, chém nhau đêm 18. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Ngay trong đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 con dao bầu là tang vật của vụ án. Trong ảnh: Cảnh sát chuyển xe tang vật từ bệnh viện về trụ sở điều tra. (Ảnh: Zing) 2. Vụ anh rể thử súng vô tình bắn trúng em vợ: Bước đầu Đỗ Kỳ Phách (31 tuổi) khai ngày 15/10, đem khẩu súng tự chế ra bắn thử, đến phát thứ 4 do không để ý đã bắn trúng em vợ là Vũ Văn Kỳ (26 tuổi) trong lúc làm vườn tại nhà ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bất ngờ trúng đạn, gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện gắp viên đạn chì ra khỏi bụng, hiện đã qua cơn nguy hiểm. (ảnh: Vnexpress) 3. Vụ đâm mù mắt người khác khi đi đòi nợ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Tuyết về hành vi “cố ý gây thương tích” để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Tuyết đã dùng vỏ chai bia đập bể đâm vào mặt anh Lê Tấn Sinh (36 tuổi, trú tại huyện Tuy Phong) khiến anh này bị hỏng mắt trái với thương tật 41%. Từ ngày mù mắt trái, anh Sinh không thể đi biển để nuôi gia đình. 4. Nghi án đánh ghen ở nhà nghỉ ven Sài Gòn, một người chết: Ngày 18/10, ông Thành (35 tuổi, quê Tiền Giang) vào nhà nghỉ trên đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM) cùng người phụ nữ đi xe SH. 10 phút sau, hai người đàn ông khác chạy xe máy tới nhà nghỉ. Một người đạp cửa xông vào phòng, cãi nhau lớn tiếng với ông Thành và người phụ nữ. Trong lúc lời qua tiếng lại, một người rút dao tấn công ông Thành, người phụ nữ can ngăn nhưng không kịp. Nạn nhân bỏ chạy đến căn nhà cách hiện trường khoảng 200 m thì gục xuống tử vong./.

