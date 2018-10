Lời khai của 3 nghi can cướp hơn 3 tỷ đồng vàng, tiền ở Phú Yên

Sáng 10/10, thông tin trên Người Lao động cho biết, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) trong vụ cướp vàng ở Phú Yên. Trong ảnh: 3 đối tượng trong vụ cướp. (Ảnh công an cung cấp) 3 đối tượng được Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Phú Yên, TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk bắt ở 3 nơi khác nhau khi đang tách ra để lẩn trốn. Trong đó, Nguyễn Thùy Viễn bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt tại TP.HCM, còn Trần Ngọc Hưng bị bắt ở Đắk Lắk. Trong ảnh: 2 nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp) Liên quan vụ việc, báo Công an nhân dân dẫn lời khai của các đối tượng cho biết. Trường và Viễn vốn là nhân viên rửa xe thuê cho cửa hàng của Hưng tại khu vực ngã tư Quang Trung, thị trấn EaDrăng từ năm 2017. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Viễn đã chủ động bàn bạc với Hưng và Trường lên kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền, ở thị trấn Hoà Vinh, huyện Đông Hòa. Trong ảnh: Cận cảnh 2 nghi can gây ra vụ cướp bị camera ghi hình. (Ảnh: Công an cung cấp) Khoảng 6h30 ngày 19/8, khi thấy anh Nguyễn Gia Truyền (SN 1977, con bà Yến) chở bà Yến mang theo tiền, vàng ra khỏi nhà, các đối tượng bám theo. Đi được khoảng 500m, Viễn lái xe vượt lên, ép xe của anh Truyền, Trường nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và kích điện tấn công hai mẹ con anh Truyền, cướp túi xách đựng tiền và thùng tôn đựng vàng bà Yến đang ôm. Trong ảnh: Đoạn đường nạn nhân trình báo bị cướp tấn công lấy đi tiền, vàng. (Ảnh: TTXVN) Nhóm cướp chạy đến khu rừng dương Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa lấy tiền, vàng, chế xăng lên xe, túi xách đốt phi tang rồi lên xe ô tô của Hưng chờ sẵn để tẩu thoát, về lại Đắk Lắk chia nhau. Sau đó, cả nhóm tách ra để lẩn trốn. Trong ảnh: Ông Truyền kể lại vụ việc. (ảnh: VTC News) Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ: 2 xe ô tô, trong đó có 1 xe là phương tiện gây án; 1 bình xịt hơi cay màu đỏ; 1 roi điện; 2 khẩu súng kiểu K59; 6 điện thoại di động các loại; 43 CMND và 5 Căn cước công dân; 8 xe máy; 57 đăng ký xe máy; 18 giấy phép lái xe; 3 thẻ ATM; 1 tập bìa nhựa ép dẻo và 1 tập phôi nhựa màu trắng (nghi dùng để làm giấy tờ giả); 30 sợi dây chuyền bằng kim loại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác. Trong ảnh: Hai đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen tấn công, cướp vàng tiền táo tợn. (Ảnh cắt từ clip do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp)./.

