Lời khai của 3 nghi phạm Trung Quốc sát hại tài xế, cướp taxi

3 đối tượng người Trung Quốc nghi sát hại tài xế taxi người Lạng Sơn, phi tang xác, rồi lái xe taxi lên hướng Tây Bắc đã bị người dân và lực lượng công an xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn.

1 trong 3 đối tượng nghi sát hại tài xế taxi bị Công an Sơn La bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Mùi Văn Bích, Trưởng Công an xã Bắc Phong, người trực tiếp tham gia truy bắt nghi phạm cho biết: Vào khoảng hơn 11h ngày 9/8, tại địa bàn bản Đá Phổ, xã Bắc Phong xuất hiện chiếc xe taxi lạ mang biển số 12K–1020, đi hướng từ trung tâm huyện Phù Yên đến địa bàn xã Bắc Phong, đang đỗ giữa đường, cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã khoảng 1,5km nhưng không thấy người lái xe.



Lực lượng chức năng kiểm tra sơ bộ ban đầu chỉ thấy 1 ốp điện thoại Nokia ở trước đầu xe, còn thân máy Nokia ở dưới bùn, ngay dưới cửa lái, không có sim, không có pin.

Tiếp cận hiện trường, qua thông tin của người dân, Công an xã được biết, sau khi xe dừng thì có 3 người từ trong xe ra, không nói tiếng Việt và có những hành động bất thường...Công an xã Bắc Phong đã chỉ đạo công an viên các bản rà soát xem có người lạ mặt đến địa bàn hay không.

Từ buổi trưa đến buổi chiều cùng ngày, lực lượng Công an xã tỏa xuống các bản rà soát nhưng chưa tìm thấy 3 đối tượng. Đến hơn 16h chiều 9/8, có một công dân đang làm bè ở khu vực suối Cáo, thuộc bản Bắc Vân, xã Bắc Phong gọi điện báo vừa đưa 3 người lạ qua sông, có nhiều biểu hiện nghi vấn: 3 người này không đi cùng nhau, người đầu tiên đến nhờ đưa qua sông và trả công 50.000 đồng; một lúc sau xuất hiện 2 người đến nhờ đưa qua sông, trong đó 1 người có nhiều vết xăm trổ, vì không biết tiếng nên các đối tượng lạ giao tiếp bằng cử chỉ, 2 người này trả công 40.000 đồng để đưa qua sông.

2 người này qua sông sang bên địa phận bản Suối Xáy của xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.



Ngay lập tức, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường để xem hướng đi của 3 đối tượng lạ và gọi điện thông báo cho Công an xã Tân Hợp cùng phối hợp bắt giữ các đối tượng.



Người lạ qua sông đầu tiên đã đi nhờ xe máy của một người dân xã Tân Hợp đến bản Nà Mí, xã Tân Hợp thì bị lực lượng Công an xã Tân Hợp giữ lại. Còn 2 đối tượng sau do chưa đi được xa nên bị lực lượng Công an xã Bắc Phong bắt giữ tại bản Suối Xáy, gần bờ sông Đà.

Chiếc xe taxi bị bỏ lại tại bản Đá Phổ, cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong khoảng 1,5km ((Ảnh: Dân Trí)

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Công an xã Bắc Phong đã đưa cả 3 đối tượng về trụ sở lấy lời khai sơ bộ, tuy nhiên do bất đồng về ngôn ngữ nên không thu thập được thông tin. Sau đó, khoảng 0h ngày 10/8, 3 đối tượng được lực lượng Công an huyện Phù Yên đưa về trụ sở.



Tại đây, các nghi phạm khai nhận sau khi giết tài xế taxi, cả 3 lấy xe ô tô của nạn nhân định trốn sang Lào làm ăn. Các đối tượng đã vứt thi thể nạn nhân xuống cầu Trung Hà, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.



Ông Đinh Văn Ưng, Bí thư đảng ủy xã Bắc Phong, huyện Phù Yên cho biết: Trong thời gian chờ Công an huyện đến tiếp nhận, chính quyền xã Bắc Phong đã huy động mọi lực lượng thay phiên canh giữ, 3 đối tượng đều chấp hành bình thường và không có biểu hiện chống trả.



Hiện vụ viện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.