Lời khai của đối tượng đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân

Liên quan vụ cô gái bị người yêu cũ đâm trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), thông tin trên Dân Trí cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu, nghi can Phạm Văn Viên (SN 1994, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) khai nhận, y và chị T từng yêu nhau. Thời gian sau, chị T. nhiều lần đã nói lời chia tay nhưng Viên luôn tìm cách níu kéo tình cảm, thậm chí nhắn tin đe dọa. Trong ảnh: Nghi can Viên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Chiều 14/10, Viên thấy chị T. đăng ảnh cùng người khác trên facebook liền nổi máu ghen. Đối tượng cầm theo dao găm đến phố Bùi Thị Xuân, gần nơi chị T. làm việc, để chờ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Kênh 14) Đến khoảng 19h, thấy chị T. đi xe máy qua, Viên liền chặn lại, bảo bạn gái cũ đi uống cà phê nhưng người này không đồng ý. Đối tượng sau đó dùng dao găm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị T., khiến nạn nhân ngã gục. Khi nhiều người đi đường dừng lại, Viên mới cầm dao bỏ đi. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dân Trí) Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Zing.vn) Sau 2 ngày lẩn trốn, tối 16/10, Viên đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Trong ảnh: Bệnh viện nơi nạn nhân được điều trị. (ảnh: Phụ nữ Việt Nam) Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Viên (SN 1994, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra hành vi giết người. Trong ảnh: Vụ việc xảy ra ở trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

