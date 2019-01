Lời khai của đối tượng trộm 230 lượng vàng của chủ tiệm trong 6 năm

1. Vụ trộm 230 lượng vàng mang đi bán: Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Nguyễn Đức Tuấn (27 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) khai nhận trong 6 năm, từ 2012-2018, Tuấn làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở TP Hội An và được phân công trông coi quầy vàng tây. Trong ảnh: Số vàng tang vật. (Ảnh: Công an TPHCM) Trong quá trình làm việc, nảy lòng tham, mỗi ngày Tuấn trộm một ít vàng tây đem cất giấu. (Ảnh: Kênh 14) Đến tháng 7/2018, Tuấn xin nghỉ việc. Ngày 15/1/2019, Tuấn cùng anh trai đem 14,3kg vàng (230 lượng, trị giá hơn 5 tỷ đồng) đưa đi bán và bị công an phát hiện, tạm giữ. Trong ảnh: Số vàng mà Tuấn đã trộm được. (Ảnh: TTXVN) 2. Vụ hàng chục "dân bay" phê thuốc trong vũ trường: Rạng sáng 19/1, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận 5, TPHCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội Quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường Đông Kinh nằm tại số 106, 108, đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, phát hiện nhiều nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định có 27 người (24 nam, 3 nữ) có kết quả dương tính với ma túy. 3. Băng nhóm cho vay nặng lãi do Vũ "bông hồng" cầm đầu: Chiều 19/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết: Qua mở rộng điều tra băng nhóm Lâm Thanh Vũ (tức Vũ “bông hồng”), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam thêm 8 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Băng nhóm của Vũ “bông hồng” hoạt động ở nhiều lĩnh vực như, cờ bạc qua mạng, trường gà trực tuyến, lô đề, cho vay nặng lãi, bảo kê…. Băng nhóm này hoạt động ở nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó tại TP Hồ Chí Minh có “bản doanh” tại quận 9. (Ảnh: CAND) 4. Vụ chém lìa tay bạn nhậu: Tối 10/1, Hồ Duy Thanh (35 tuổi; ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đi nhậu về thì chợt nhớ lại mâu thuẫn cũ với anh Võ Phi Đỉnh nên gọi điện cho người này thách thức đánh nhau. Biết Đỉnh đang nhậu nên Thanh liền đến gặp. Khi đến nơi, cả 2 xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Thanh bỏ chạy ra xe thì bị Đỉnh đuổi theo dùng dao tự chế chém vào chân. Lúc này, Thanh lấy dao mang theo chém liên tiếp, làm Đỉnh bị thương và đứt lìa bàn tay trái. Trong ảnh: Đối tượng Hồ Duy Thanh. (Ảnh: Người Lao Động) 5. Vụ mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang gấp rút điều tra để xử lý, làm rõ vụ việc hàng trăm học viên kêu cứu khi phát hiện trung tâm đào tạo lái xe "dỏm" lấy mác "Trường đại học PCCC - Bộ Công an" có dấu hiệu lừa đảo. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. 6. Xông vào Trạm Y tế đâm chết người ở Quảng Nam: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra ở xã Duy Nghĩa đã ra đầu thú. Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1999, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã đến cơ quan công an đầu thú lúc 13h trưa 18/1. (Ảnh minh họa)./.

