Lời khai của đứa con bất hiếu giết mẹ bại liệt vì không muốn chăm sóc

Sáng 3/8, thông tin trên Công an TPHCM cho biết Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đã bàn giao Trần Thị Lộc (47 tuổi, ngụ khu dân cư 35, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để thụ lý điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết chính mẹ ruột của mình. Nạn nhân trong vụ án là bà V.T.M. (68 tuổi), mẹ ruột của Lộc. Trong ảnh: Đối tượng Trần Thị Lộc. (Ảnh: SGGP) Trước đó, Zing.vn đưa tin, sáng 1/8, người dân xã Đức Phong, huyện Mộ Đức nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhiều người dân chạy đến nhà thì thấy bà M. nằm chết trên vũng máu nên trình báo công an. Sau khi khoanh vùng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định bà M. có nhiều vết thương bất thường ở vùng đầu. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Công an TPHCM) Theo lời khai của đối tượng Trần Thị Lộc, bà M. bị liệt chân trái, tai điếc và thường xuyên đau bệnh. Không chịu được vất vả khi vệ sinh cho mẹ mỗi lúc ốm đau, muốn mẹ chết sớm để bản thân đỡ khổ, nên sáng 1/8, trong lúc bực tức, Lộc đã xô bà M. ngã, sau đó nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột mình. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam) Báo Công an TPHCM cho biết, biết bà M. bị huyết áp cao, nên Lộc mua 2 lon nước uống tăng lực đem về đưa bà M. uống để tăng huyết áp sẽ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên thấy bà M. vẫn còn sống, Lộc dùng tay và cây đánh bà M. đến tử vong. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, bà Lộc thường xuyên chửi mắng, bạo hành mẹ ruột. Trong ảnh: Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi (màu đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

