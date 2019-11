Lời khai lạnh người của người mẹ kế sát hại con riêng của chồng

Khuya 24/11 nhiều người dân thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP. Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi) bị mẹ kế sát hại, phi tang trong vườn mía xảy ra trên địa bàn.

Anh Bao (bên trái) chết lặng trong đám tang con trai.

Ngồi chết lặng bên hiên nhà, nhìn người dân dựng lều bạt lo tang lễ cho con, anh Bao không nén nổi nước mắt. Đến giờ này, anh vẫn không thể ngờ được người vợ vừa sinh con chưa lâu lại có thể ra tay sát hại con trai mình như vậy.



Theo người thân nạn nhân cho biết, anh Bao mới mua căn nhà gỗ và chuyển về thôn Nà Chúc sinh sống được một thời gian.

"Sau khi ly hôn với vợ cũ, Bao ở một mình nuôi cháu Th. và nảy sinh tình cảm với cô Thức, vừa đến với nhau được một thời gian thì xảy ra chuyện này. Số nó cũng khổ, vừa mới về đây vay mượn tiền mua căn nhà này còn chưa trả hết nợ, không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy đến với gia đình, đau xót lắm. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cũng đã báo tin đến người vợ cả của anh Bao nhưng chị này cũng đã đi lập gia đình mới sinh con nên chưa thể đến lo tang cho cháu được"- anh rể anh Bao chia sẻ.

Theo người dân quanh khu vực cho biết, anh Bao là người sống hoà đồng với mọi người, tuy nhiên cũng thường xảy ra cãi vã với người vợ 2.

Người dân trong xóm lo tang ma cháu bé.

Trước đó, tối 23/11, anh Bàn Văn Bao (SN 1987) không thấy con trai là Bàn Văn Th. (6 tuổi) ở nhà nên đã nhờ người thân, hàng xóm cùng tìm kiếm nhưng không tìm thấy cháu. Sau đó gia đình đã nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Bình đã vào cuộc để tìm kiếm cháu bé. Trong quá trình xác minh, Công an huyện Lâm Bình đã mời anh Bao và vợ 2 là La Thị Thức (SN 1989, quê ở xã Trung Hà, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) lên trụ sở làm việc

Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, khi đưa anh Bao cùng Thức về trụ sở công an để làm việc, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình nhận thấy trên tay áo của Thức có vết máu. Nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, khoảng 1h sáng 24/11, Thức đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bé Th. Nữ nghi phạm cũng khai nhận sau khi sát hại cháu Th., Thức đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Hiện trường vụ việc.

Trong sáng cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình đã đưa Thức về nhà, yêu cầu đối tượng chỉ nơi giấu xác bé trai.



Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.