Lời thú tội của bảo vệ chung cư đánh cụ ông bất tỉnh ở TP HCM

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, ngày 6/1, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân (SN 1988, quê Long An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nguyễn Mạnh Quân là người đánh ông Phan Văn Quang (nhà thơ, 68 tuổi, quê Quảng Trị) tại hầm giữ xe của chung cư SaiGon Metro Park (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) vào tối 2/1. Trong ảnh: Chung cư nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Soha.vn) Qua xác minh, Công an quận Thủ Đức xác định Quân từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án, Quân làm việc ở Công ty bảo vệ Thái Bình và được giao nhiệm vụ bảo vệ ở chung cư SaiGon Metro Park được 2 tháng. Trong ảnh: Đối tượng Quân hành hung ông Quang. (Ảnh cắt từ clip) Báo Người Lao động đưa tin, tại trụ sở công an, Quân thừa nhận đánh dã man ông Phan Văn Quang sau khi 2 bên lời qua tiếng lại. Quân cho rằng trong khi cự cãi, do không kìm được cơn nóng nên đã đánh ông Quang, giờ nghĩ lại rất hối hận. (Ảnh cắt từ clip) Trước đó, sáng 2/1, ông Quang cùng vợ đi xe máy tới chung cư trên để thăm con. Đến tối, ông Quang xuống hầm lấy xe ra về. Lúc này, Quân nói ông Quang phải đóng 50.000 đồng vì để xe máy không đúng nơi quy định. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Trong ảnh: Cảnh ông Quang bị bảo vệ chung cư Sài Gòn Metro Park đánh. (Ảnh cắt từ clip) Bất ngờ, Quân giật chìa khóa rồi xông vào tấn công ông Quang ngã nhào xuống đất khiến ông bị gãy sống mũi, bầm mắt…. Quân tiếp tục đá vào người ông Quang cho đến khi người dân đến can ngăn mới dừng và sau đó bỏ trốn. (Ảnh gia đình cung cấp) Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Trường Thọ kịp thời có mặt tại hiện trường. Qua truy tìm, Công an phường Trường Thọ đã phát hiện và triệu tập Quân lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Trong ảnh: Người thân phối hợp cùng cư dân đưa ông Quang đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip) Về phần nạn nhân, sau khi bị đánh, ông Quang nằm bất tỉnh ở hầm giữ xe và được người thân đưa vào Bệnh viện Q.Thủ Đức trong tình trạng đánh bầm mắt, gãy sống mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera ghi lại. Chiều 5/1, ông Quang vẫn còn khó thở, chóng mặt và đau quai hàm. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp) Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiến hành giám định thương tật đối với ông Quang để xử lý đối tượng Quân theo quy định. (Ảnh: Công an TPHCM) Tòa chung cư Sài Gòn Metro Park (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên)