Ngày 9/1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc. Hai bị can bị khởi tố là Cụt Thị Thông (SN 1989) và Cụt Thị Mão (SN 1989), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn.

Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào cuối tháng 12/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo của 3 nạn nhân bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc. Các nạn nhân gồm: Cụt Thị C (SN 2001), Cụt Thị S (SN 2000) và chị Lương Thị H (SN 1999), cùng trú ở bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Trong đơn, các nạn nhân tố cáo Cụt Thị Thông và Cụt Thị Mão trong 2 năm 2014 và 2015 đã lừa bán 3 nạn nhân trên sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được đơn thư, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua quá trình điều tra làm rõ, vào khoảng thời gian trên các nạn nhân bị lừa bán đều chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, ngày 8/1, công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Cụt Thị Thông, Cụt Thị Mão về tội: “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi”. Trong đó Cụt Thị Thông được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, để điều tra vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật./.

