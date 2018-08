Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

Ngày 10/8, Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân vụ án là cha mẹ ruột và cháu họ của Tuấn. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Thông tin trên Tiền Phong cho biết, trước đó nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ, đã có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây, vợ chồng Tuấn đã ly thân. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc nơi xảy ra vụ án mạng. Được biết, trước khi vụ án xảy ra, cha mẹ Tuấn vừa mới từ bệnh viện về nhà. Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 10/8, cơ quan điều tra nhận được tin báo của người dân tại xã Phú Lộc (huyện Tam Bình) báo tin có vụ án mạng, làm 2 người chết là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi); 1 người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh: Người Đưa tin) Cả 3 nạn nhân trên là người thân trong cùng gia đình. Trong ảnh: Hiện trường vụ án.(Ảnh: Tiền Phong) Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Tam Bình, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong ảnh: Con dao nằm ở hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Dân Trí). Bước đầu xác định, nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do bị đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Tiền Phong) Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là con ruột của ông bà Á và cũng là cậu ruột của chị Thanh. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án. Trong ảnh: Công an thu giữ khúc gỗ to tại hiện trường. (Ảnh: Tiền Phong)./.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi “ Giết người” . Nạn nhân vụ án là cha mẹ ruột và cháu họ của Tuấn. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Thông tin trên Tiền Phong cho biết, trước đó nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ, đã có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây, vợ chồng Tuấn đã ly thân. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc nơi xảy ra vụ án mạng. Được biết, trước khi vụ án xảy ra, cha mẹ Tuấn vừa mới từ bệnh viện về nhà. Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 10/8, cơ quan điều tra nhận được tin báo của người dân tại xã Phú Lộc (huyện Tam Bình) báo tin có vụ án mạng, làm 2 người chết là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi); 1 người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh: Người Đưa tin) Cả 3 nạn nhân trên là người thân trong cùng gia đình. Trong ảnh: Hiện trường vụ án.(Ảnh: Tiền Phong) Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Tam Bình, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong ảnh: Con dao nằm ở hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Dân Trí). Bước đầu xác định, nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do bị đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Tiền Phong) Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là con ruột của ông bà Á và cũng là cậu ruột của chị Thanh. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án. Trong ảnh: Công an thu giữ khúc gỗ to tại hiện trường. (Ảnh: Tiền Phong)./.