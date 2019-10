Ma túy đá và những hệ lụy kinh hoàng

Ma túy đá là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp có chứa methamphetamine và amphethamine. Sở dĩ loại ma túy này được gọi là đá vì hình dạng bên ngoài trông giống đá, là những tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti giống mì chính. Nhiều người dùng ma túy đá với mục đích ban đầu là hưởng lạc trong một khoảnh khắc và thể hiện đẳng cấp. Nhưng không biết đằng sau đó là hệ lụy khủng khiếp về sức khỏe.

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng những người dân ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương vẫn còn ám ảnh bởi vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Do sử dụng ma túy đá, ngày 20/10 vừa qua, Võ Hồng Quyên (19 tuổi, trú huyện Phú Giáo) đã sát hại ông Lê Văn Đường (84 tuổi, trú xã Phước Hòa). Sau khi gây án, nam thanh niên sùi bọt mép và đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng tại TP HCM đột kích một quán karaoke có nhiều thanh niên sử dụng ma túy. (Ảnh: Duy Phương)

Trước đó, đầu tháng 5 năm nay, trong cơn ngáo đá, Trương Tín (29 tuổi, trú phường Bình Trị Đông, TP HCM) đã gây ra vụ thảm sát khi sát hại mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột của chính đối tượng. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án mạng, mà nguyên nhân là do sử dụng ma túy đá.

Tội phạm mua bán sử dụng ma túy đá ngày càng phức tạp bởi loại ma túy này dễ sản xuất. dễ vận chuyển, lợi nhuận cao. Nguy hại hơn, những năm gần đây xuất hiện việc sản xuất ma túy đá nhỏ lẻ ở trong nước.

Đại tá Phạm Văn Trình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết: "Tệ nạn ma túy ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, tình hình an ninh trật tự và nòi giống. Một trong những nguyên nhân chính của tội phạm hiện nay là người nghiện gây nên. 90% những vụ cướp là do người nghiện, nhất là cướp giật".

Ma túy đá được cho là loại ma túy tàn phá sức khỏe con người khủng khiếp nhất. Ma túy đá tàn phá thể trạng và não bộ của người sử dụng. Dân chơi ma túy đá thường xuyên không kiểm soát được hành vi, được gọi là "ngáo đá".

Hậu quả của ma túy đá khiến con người có những biểu hiện hoang tưởng, bạo lực. Nhiều kẻ sử dụng ma túy đá đã biến thành những con "thú dữ", sát hại chính người thân của mình.

Theo Đại tá Vũ Mạnh Tường, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định: Điều nguy hiểm hiện nay là nhiều người cho rằng sử dụng ma túy không gây nghiện.

"Người nghiện heroin hàng ngày không có thuốc thì sẽ vật vã đau đớn. Biểu hiện của ma túy tổng hợp thì khác, không gây ra đau đớn vật vã nhưng gây trầm cảm, biến chứng sức khỏe. Có những trường hợp gây ra hoang tưởng, không kiểm soát được bản thân". - Đại tá Tường cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng viện sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai. (Ảnh: bachmai.gov.vn)

Hiện ở Việt Nam có hơn 230.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Nhưng thực tế con số có thể lớn hơn rất nhiều. Theo một số nghiên cứu của Bộ Y tế, ở nhóm thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng ma túy tổng hợp, mục đích là để vui hết mình với các cuộc chơi. Một số người dùng ma túy tổng hợp theo dạng a dua mà không biết hậu quả lâu dài về sau.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng viện sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai cho biết: "Hoang tưởng trong sử dụng ma túy đá đó là hoang tưởng chi phối hành vi của người viện. Bệnh nhân bị ảo giác cho rằng những người xung quanh đang tấn công mình. Vì vậy, bệnh nhân có thể bỏ chạy, chui vào ống cống, trèo lên mái nhà... Trên con đường bệnh nhân bỏ chạy đó mà có dao, có súng hoặc có bất kì hung khí nào, bệnh nhân có thể cầm lấy để gây hại cho những người xung quanh để tìm cách thoát thân".

Hiện trên thị trường, có rất nhiều loại ma túy mới, biến tướng dưới dạng thuốc, đồ ăn, thức uống, đồ chơi... nhưng khó nhận biết và có độc tính cao. Các chuyên gia khuyến cáo: Mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy, tránh xa môi trường, hoàn cảnh có thể dẫn đến sử dụng ma túy. Tuyệt đối không sử dụng dù chỉ một lần, bởi nó có thể tước đi sức khỏe, tính mạng của chúng ta bất cứ lúc nào./.