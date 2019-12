Ma túy dạt vào bờ biển miền Trung có nguồn gốc từ Tam giác vàng

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác, phòng chống tội phạm ma túy năm 2019. Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì hội nghị.

Trung tướng Phạm Văn Các chủ trì họp báo

Thông tin tại buổi họp báo về việc thời gian gần đây, người dân ven biển 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị liên tiếp nhặt được nhiều gói chứa bột trắng nghi là ma túy dạt vào bờ biển, Đại tá Mai Sơn Cương, trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, qua xem xét các bánh heroin, lực lượng chức năng thấy đây cũng là loại heroin theo mẫu bình thường ở Tam giác vàng về, không phải loại ma túy mới. Theo Đại tá Cương, số ma túy này có thể tội phạm đưa đưa về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi nước khác. Quá trình đi trên biển có thể bị sóng đánh, hoặc tai nạn rơi ra.

Đại tá Mai Sơn Cương thông tin, ngay sau khi nhận được tin người dân nhặt được ma túy, cán bộ Cục ma túy đã trực tiếp xuống hiện trường, gặp gỡ nhân chứng đầu tiên nhặt được ma túy và trực tiếp xem lại những can đựng ma túy. Qua thực tế cho thấy, những can này để trên tàu chứ không phải thả trôi ở gầm tầu. Tình trạng của can được khoét đít và chèn vải vào bên trong cho chặt, sau đó buộc đáy lại và không có nắp.

Số tang vật được người dân ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền bàn giao lại cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Quan sát những con hà bám rất dầy trên can, Đại tá Cương cho biết, theo kinh nghiệm của những người đi biển, số can này đã rơi trên biển hơn hai tháng. Và ngay sau khi sự việc này xảy ra, Cục ma túy đã phối hợp với Cảnh sát biển và bộ đội biên phòng các tỉnh này, tiếp tục thu giữ để nhân dân không vi phạm pháp luật. Đồng thời Cục cũng yêu cầu người dân nếu nhặt được buộc phải nộp ngay cho lực lượng công an.

“Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tổ chức ký cam kết với từng hộ dân, yêu cầu 100% hộ dân khu vực bãi biển đã ký cam kết, nếu nhặt được sẽ nộp cho lực lượng chức năng. Từ đó đến giờ không thu thêm trường hợp nào”- Đại tá Cương cho hay.

Cũng theo Đại tá Cương, các lực lượng chức năng trên biển, suốt dọc các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa rồi không truy đuổi trường hợp nào có các đối tượng vứt ma túy ra biển. Nên nhiều khả năng các đối tượng đi biển vào ngày sóng gió, tàu bé nên số ma túy này bị rơi ra. Và các can này đều có nguồn gốc là Malaysia.

Về thông tin số ma túy là có thể trôi dạt từ Philippine sang, Đại tá Mai Sơn Cương cho biết, trong năm 2019, Philiplipine cũng có 500kg cocain dạt vào. Nhưng số ma túy đó là cocain, còn các can ma túy dạt vào Việt Nam là heroin nên loại trừ khả năng này.

"Xác minh có hai tàu chìm ở Hà Tĩnh nhưng thời gian chìm cuối tháng 11, và chìm rất gần bờ nên nói ma túy này từ tàu đó là không có căn cứ. Còn việc các tỉnh xa nhau nhặt được ma túy là do luồng hàng hải, hay dòng hải lưu ngầm nên có thể xảy ra. Vì vậy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định, tất cả lô ma túy có nguồn gốc từ đường dây tội phạm dạt vào nước ta".

Trước đó, ngày 30/11 Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ khoảng 25 bánh ma túy với trọng lượng hơn 10kg và một can nhựa màu vàng được xác định cất giấu ma túy, trong đó được người dân xã biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ trình báo, giao nộp.

Toàn bộ các bánh heroin này được đóng gói bằng bao nilon rất tỉ mỉ, bên trong các lớp nilon dường như có một lớp giấy màu vàng nhạt, trên bề mặt có một vòng tròn đỏ và nhiều chữ Trung Quốc.

Tương tự vào chiều 2/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã tiếp nhận 7,8kg gói chứa tinh bột màu trắng nghi ma túy mà người dân ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế nhặt được vào ngày 1/12.

Qua kiểm tra các gói nhựa trên có nhãn mác bên ngoài là gói trà nhưng bên trong chứa nhiều túi nhựa màu trắng (có chữ Trung Quốc). Bên trong các túi nhựa có chứa nhiều chất màu trắng, nghi là ma túy đã được đưa đi giám định./.