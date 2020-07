Mang 2 ô tô đi vận chuyển gần 4 tạ pháo

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Kon Tum, sáng nay (9/7), Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt giữ 3 đối tượng sử dụng 2 ô tô vận chuyển gần 4 tạ pháo.



Đối tượng Nguyễn Thanh Tòng và A Quốc Tuấn

Cụ thể, vụ việc được phát hiện lúc 2h20 sáng 9/7 tại km 1545+100 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.



Nhận thấy 2 xe ô tô con lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện dừng xe kiểm tra, phát hiện trong ô tô biển kiểm soát 77A- 11714 do Nguyễn Thanh Tòng (27 tuổi, trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định) điều khiển chở theo A Quốc Tuấn (26 tuổi) có 5 bao tải chứa các hộp hình vuông nghi là pháo.



Kiểm tra ô tô biển kiểm soát 77A- 16212 do Mai Kim Viên (27 tuổi, trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định) điều khiển trên xe cũng chở theo 5 bao tải có chứa các hộp hình vuông nghi là pháo.



Tổng cộng trên 2 ô tô, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm đếm được có 200 hộp hình vuông bên ngoài dán giấy màu, in dòng chữ “CHONG KOL- C0850” với tổng trọng lượng 377,5kg nghi là pháo.



Hiện vụ việc được lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao cho Công an thành phố Kon Tum tiếp tục xử lý, điều tra theo thẩm quyền./.