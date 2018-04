Manh mối lần ra tên cướp kéo lê cô gái trước mặt cả chục người ở TPHCM

Liên quan vụ cô gái bị tên cướp giật điện thoại, kéo lê hàng chục mét trên đường, thông tin trên Thanh Niên cho biết, khoảng 18h ngày 23/4, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Công an quận 1 phối hợp với Đội CSHSĐN, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM bắt giữ Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trong ảnh, đối tượng Thái tại cơ quan công an (Ảnh công an cung cấp) Thông tin trên Zing cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp táo tợn, qua trích xuất camera, truy xét kẻ gây án, hàng chục trinh sát được tung xuống các địa bàn giáp ranh quận 1 để lần manh mối. Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt giữ Thái tại một quán cà phê trên địa bàn quận 4. Trong ảnh, chiếc xe máy Thái điều khiển khi giật điện thoại (Ảnh: Thanh Niên) Bước đầu đối tượng khai nhận, sáng 19/4, Thái chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Học thì thấy chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi) đang đứng bấm điện thoại trên vỉa hè nên Thái chạy ngược chiều quay lại giật điện thoại của nạn nhân và kéo cô gái một đoạn dài trên đường. (Ảnh chụp từ clip) Sau đó, Thái đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Tôn Đản (quận 4) được hơn 2 triệu đồng và đã tiêu xài hết.(Ảnh: Thanh Niên) Thông tin trên Người Lao Động dẫn lời các trinh sát cho biết, việc xác định được đối tượng một cách nhanh chóng là nhờ vào hệ thống camera an ninh. Sau khi xảy ra vụ việc, các chiến sĩ đã phân tích hình ảnh và xác định phương tiện gây án là của người yêu đối tượng.(Ảnh: Người Lao Động)

