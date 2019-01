Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

PC_Article_AfterShare_1

Liên quan đến vụ việc mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an "bao đậu 100%" để lừa tiền học viên, sáng 18/1, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ.

"Hiện cơ quan công an đang gấp rút điều tra để xử lý, làm rõ vụ việc hàng trăm học viên kêu cứu khi phát hiện trung tâm đào tạo lái xe "dỏm" lấy mác "Trường đại học PCCC - Bộ Công an" có dấu hiệu lừa đảo. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an", Đại tá Bôn thông tin.

Chiều 18/1, trung tâm đào tạo lái xe mạo danh trường thuộc Bộ Công an vẫn đóng cửa im lìm.

“Trường hợp trung tâm đào tạo mở chi nhánh tại số 263A Phan Chu Trinh không đăng ký hoạt động với Sở nên đơn vị không có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, qua phản ánh của cơ quan báo chí, sáng 18/1, Thanh tra Sở cũng đến địa điểm trên tìm hiểu nhưng cơ sở đã đóng cửa, các số điện thoại ghi trên bảng hiệu đều không liên lạc được”, ông Thủ thông tin.

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, qua tìm hiểu ban đầu, cơ sở này dùng bảng hiệu quảng cáo mạo danh là Trường PCCC - Bộ Công an để lừa các học viên theo học là có dấu hiệu lừa đảo nên đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng công an, Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều tra, làm rõ”.

Như VTC News đưa tin, vào đầu tháng 9/2018, một tài khoản Facebook đăng thông tin về việc Trường Đại học PCCC - Bộ Công an mở cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe có địa chỉ tại 263A Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tài khoản này còn đăng những dòng quảng cáo như: Hỗ trợ đào tạo vững chắc tay lái 100% cho các học viên; hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên, cán bộ ngành; hỗ trợ giảm 100% học phí cho bộ đội xuất ngũ; đặc biệt hỗ trợ đào tạo với tỷ lệ thi đậu cao nhất, khẳng định "đậu 100%".

Tin tưởng vào cái mác “Trường của Bộ Công an” và lời chiêu dụ hấp dẫn, từ tháng 9/2018 đến nay, cơ sở này đã liên tiếp tuyển sinh 3 đợt với số học viên đăng ký theo học lên đến hơn 400 người. Mỗi học viên theo học phải đóng một khoản tiền từ 6 - 10 triệu đồng tuỳ thứ hạng học bằng.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền, cơ sở này không đào tạo, dạy học như cam kết ban đầu. Ngoài ra, đến thời điểm thi, các học viên đã phải tự mua vé máy bay ra tận Hà Nội, Hoà Bình để thi.

Bức xúc trước tình trạng “mang con bỏ chợ”, các học viên đã tìm cách phản ánh lên trung tâm, nhưng đều nhận được câu trả lời thoái thác hoặc lẩn tránh.

Đến 15/1, cơ sở này bất ngờ đóng cửa, nhân viên quản lý, người làm việc cũng bỏ đi không liên lạc được./.



