Mâu thuẫn sau tiệc rượu, cầm dao đâm chết người

Ngày 19/11, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết hiện đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h ngày 18/11, sau bữa tiệc rượu ngày đại đoàn kết tại xóm, cả nhóm cùng nhau đi hát karaoke thì Nguyễn Văn Long xảy ra mâu thuẫn với anh Hoàng Văn Đức (SN 1987, trú tại xã nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn).

Lúc này Long bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Đức khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người vội can ngăn, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, 1h ngày 19/11 nạn nhân đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, Nguyễn Văn Long đã bị bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Bắt giữ đối tượng chém người yêu trọng thương tại Huế VOV.VN - Đi nhậu về cãi nhau với người yêu, đối tượng Nguyễn Văn Phương đã vào bếp lấy dao chém nhiều nhát làm người yêu trọng thương.