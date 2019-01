Mâu thuẫn tại quán nhậu, rủ bạn chém người trọng thương

PC_Article_AfterShare_1

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Minh (21 tuổi, trú tại phường Hương Long, thành phố Huế) cùng đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/11/2018, Minh và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu (24 tuổi), cùng trú tại phường Hương Long, thành phố Huế, đến nhậu tại quán 148 - Phạm Thị Liên, phường Kim Long.

Tại đây, Minh xảy ra mâu thuẫn với Võ Đình Long (30 tuổi, trú tại phường Hương Long), đang ngồi nhậu với một số người khác ở bàn bên cạnh. Ngay sau đó, Minh gọi điện cho Võ Văn Mừng (23 tuổi), Lê Quang Linh, (27 tuổi) và một số đối tượng khác cùng trú tại phường Hương Long mang theo hung khí (gồm cây 2 rựa và 1 cây dao) tìm Long để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23h cùng ngày, Minh, Hiếu, Linh, Mừng phát hiện Long tại ngã 3 đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long nên cả nhóm lao vào chém liên tục. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn. Hậu quả, Long bị đa vết thương, gãy 2 xương cẳng chân, gãy xương sườn, tỷ lệ thương tích 25%.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng gây án. Đến nay, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Minh và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Mừng, ra quyết định truy nã đối với Lê Quang Linh và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

