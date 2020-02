Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị đâm tử vong

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, phối hợp cùng Công an huyện Long Điền điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trên bàn nhậu, khiến một người bị đâm tử vong.



Danh Sinh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 23/2, Danh Sinh (25 tuổi, quê Kiên Giang) cùng anh Kha Văn Hòa (23 tuổi, quê Nghệ An) và nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.



Trong lúc nhậu, 2 người trong nhóm của Danh Sinh xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, khi được mọi người can ngăn cả hai bỏ về. Sau đó, nhóm người trong bàn gọi hai thanh niên này quay lại nhậu tiếp.

Tại đây, giữa Danh Sinh và anh Kha Văn Hòa lại xảy ra mâu thuẫn vì cách xưng hô dẫn tới việc Danh Sinh dùng dao đâm 4 nhát vào ngực của anh Hòa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an địa phương đã bắt giữ Danh Sinh. Trong sáng 24/2, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên./.