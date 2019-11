Mâu thuẫn trong bữa cơm gia đình, anh đâm em trai tử vong

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Thắng, sinh năm 1975, trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào tối 17/11, Thắng đến nhà người cháu ở cùng thôn ăn cơm. Tại đây, Thắng và em trai là Triệu Văn Tài, SN 1979 cùng trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia có xảy ra mâu thuẫn cãi vã.



Chưa hết bực tức vì bị xúc phạm, Thắng về nhà, xuống bếp lấy con dao rồi quay trở lại nhà người cháu, dùng dao đâm 1 nhát khiến em trai thương nặng dẫn đến tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi, Triệu Văn Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú.