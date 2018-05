Máu vương đầy sàn nhà sau trận hỗn chiến kinh hoàng ở phòng khám răng

Hai nhóm thanh niên chém nhau kinh hoàng trong phòng nha khoa: Khoảng 9h sáng 5/5, tại phòng khám nha khoa trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Trong ảnh, phòng khám nha khoa nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Những người chứng kiến bị một phen thất kinh khi nhìn thấy 2 nhóm thanh niên lao vào chém nhau kinh hoàng. Trong ảnh, nhiều vết máu còn vương vãi trên sàn bên trong phòng khám. (Ảnh: Công an TPHCM) Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt, cùng người dân khống chế các đối tượng này. Trong ảnh, công an cùng người dân khống chế các đối tượng đưa về cơ quan làm việc (Ảnh: Công an TPHCM) Người phụ nữ bịt mặt nghi bắt cóc bé trai 5 tuổi: Công an phường Long Phước (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đang điều tra một vụ nghi bắt cóc trẻ em xảy ra sáng 6/5. Lê Thị Xuyến - ảnh (46 tuổi) bịt khăn kín mặt được cho đã dụ bé trai 5 tuổi lên xe rồi chở đi. Được khoảng 500m, người nhà bé trai phát hiện, tri hô cùng hàng xóm khống chế, giao cơ quan công an xử lý. (Ảnh: VnExpress) Giả xe ôm cướp hiếp phụ nữ đi đêm một mình: Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết đang điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, hiếp dâm do Bùi Văn Nhị (SN 1985, trú tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) gây ra đối với một phụ nữ đi đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 26/4, Nhị đóng giả xe ôm chở một phụ nữ sau đó khống chế, giở trò đồi bại với nạn nhân. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Vợ hờ khai lý do đầu độc chồng và con riêng của chồng bằng thuốc chuột: Liên quan vụ dùng thuốc chuột đầu độc chồng và con riêng của chồng ở thôn Chung 1, xã Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang, công an đã làm rõ nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc Móc mang 1 ít thóc đi bán lấy tiền tiêu vặt. Vì muốn giữ tiền để tiêu nên Móc không đưa cho chồng là anh Quyền, dẫn tới hai vợ chồng có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Mặc dù sau đó hai người đã làm lành, nhưng Móc vẫn tức giận, rắp tâm làm hại bố con anh Quyền bằng cách mua thuốc chuột về để đầu độc họ. Trong ảnh, Hà Thị Móc và chồng. Nam thanh niên bị trúng đạn trong nhà hàng ở Quảng Ngãi đã tử vong: Võ Thành Thái (26 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), nạn nhân trong vụ trúng đạn khi vào nhà hàng T ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tối 4/5 đã tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Người của “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” dụ dỗ người dân ở Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh vừa làm việc với 2 phụ nữ (ảnh) đang có hành vi tuyên truyền trái phép và dụ dỗ người dân tham gia “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”. (Ảnh: Công an cung cấp) Tang vật liên quan đến hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời” bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp) Tạm giữ nghi phạm sát hại quản lý quán bê thui ở Đà Nẵng: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác nhận đã tạm giữ nghi phạm Mang Hải (36 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người” liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối 2/5 tại quán bê thui Trung Anh 2 (số 286 Lê Đại Hành, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Trong ảnh, quán bê thui nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Công an TPHCM)