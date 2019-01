Một đêm theo chân lực lượng tuần tra hỗn hợp 363 TPHCM

Liên tục 2 đêm 8 và 9/1, tại trung tâm thành phố, Tổ công tác 363 cấp độ 1 – Công an TPHCM đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ ẩu đả, tàng trữ hung khí, sử dụng xe gắn máy được cải biến mà không có giấy tờ. Đêm 8/1, vụ việc hai đối tượng đánh nhau, ném gạch đá, gây náo loạn khu vực đường Nguyễn Thái Học, quận 1 đã được tổ công tác 363 kịp thời can thiệp. Một số đối tượng thanh thiếu niên khác tàng trữ hung khí, đi xe máy tự chế đã bị kiểm tra, xử lý vào rạng sáng 9/1... Các tổ công tác 363 khác tuần tra tuyến địa bàn vùng ven cũng phát hiện xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, mang theo hung khí và nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A ... Thượng tá Bùi Công Tú, Trung đoàn Phó Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TPHCM cho biết: "Khi đi làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ phương tiện và công cụ chiến đấu. Tùy tình hình chúng tôi sẽ có biện pháp. Trước mắt chủ yếu vận động thuyết phục, nếu như đối tượng vi phạm ngoan cố, manh động chúng tôi sẵn sàng trấn áp, đảm bảo an toàn về người và đúng pháp luật". Với lực lượng công an TP, công tác tuần tra phối hợp là nhiệm vụ thường xuyên và không mới, nhưng để răn đe, tấn công tội phạm trong cao điểm Tết Nguyên Đán 2019 thì phải nâng cấp độ tuần tra. Việc tuần tra, kiểm soát hiện nay được thực hiện suốt ngày đêm, trong đó đặc biệt khung thời gian từ 17h đến 4h sáng. Cụ thể, tuần tra cấp độ 1 có 7 tổ, mỗi tổ 12 cảnh sát, gồm: cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Ở cấp độ này, mỗi ngày các tổ duy trì hơn 250 cán bộ, chiến sỹ luân phiên nhau. Cấp độ 2 là quận, huyện bố trí lực lượng kiểm soát tuyến cơ sở. Lực lượng các cấp độ không chỉ trấn áp, răn đe tội phạm mà còn kiểm soát an toàn giao thông, xử lý nhanh chóng những sự cố bất ngờ. Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ và đường sắt thông tin: "Những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại tăng cao, chúng tôi đã có phương án toàn diện để điều điều chỉnh những điểm nóng, phức tạp, những sự cố được xử lý kịp, thời tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đi lại an toàn". Lực lượng 363 bố trí cả 3 lực lượng theo tỷ lệ 3 cảnh sát cơ động, 6 cảnh sát hình sự và 3 cảnh sát giao thông cùng lúc, tăng cường tuần tra mật độ dày hơn trong 9 ngày qua đã trấn áp được nhiều loại tội phạm, nhất là cướp giật đường phố. Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân nhận xét: "Công tác tuần tra phối hợp được Công an thành phố làm nhiều rồi. Tuy nhiên đợt này hiệu quả thấy rõ. Công an thành phố nên tiếp tục duy trì thương xuyên lực lượng này, giúp người dân an tâm hơn khi ra đường, chứ không nên làm theo đợt, mọi chuyện đâu lại vào đó". Từ ngày thành lập đưa vào hoạt động đến nay, các Tổ công tác 363 của Công an TPHCM đã phát hiện, kiểm tra và bàn giao xử lý 23 vụ, 47 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. Trong đó, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản, 2 đối tượng trộm tài sản, 17 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ như vật nghi súng dạng hộp quẹt ga, dao bấm, côn nhị khúc... Bên cạnh đó phát hiện 4 vụ, tạm giữ 7 đối tượng cho vay nặng lãi cùng 19 đối tượng gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các Tổ công tác 363 còn phát hiện xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ra quân và tuần tra liên tục đã mang lại kết quả khả quan ban đầu đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân là kéo giảm được các loại tội phạm vào cao điểm tết năm nay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là lực lượng mới được thành lập nên nhân sự và công tác tổ chức, duy trì cần tiếp tục rút kinh nghiệm, chấn chỉnh thường xuyên. Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu– Người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết: "Mô hình Tổ 363 là điều chỉnh phương thức tuần tra hỗn hợp. Chúng tôi sẽ duy trì lực lượng này cho đến Tết Nguyên Đán. Sau đó chúng tôi sẽ có sơ kết đánh giá để xem hiệu quả, tác dụng như thế nào rồi mới điều chỉnh tiếp". Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng cho biết, công an thành phố tổ chức rút kinh nghiệm hàng ngày đối với mô hình hoạt động này. Mọi dấu hiệu vi phạm sẽ đều bị kiểm tra trong đợt này. Dù hoạt động chưa lâu, nhưng người dân TP đã yên tâm hơn khi thấy lực lượng tuần tra hỗn hợp 363 trên khắp mọi nẻo đường, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự yên bình. Với hiệu quả trấn áp, răn đe tội phạm của lực lượng 363 những ngày qua, người dân kỳ vọng đây sẽ là lực lượng chủ công trong công tác trấn áp tội phạm đường phố thời gian tới và cần được đầu tư thêm để duy trì thường xuyên.

