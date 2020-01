Một nạn nhân vụ cảnh sát nổ súng ở trường gà đã tử vong

Liên quan vụ nổ súng ngăn chặn tụ điểm đá gà tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong Tp. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) làm 3 người nhập viện, chiều 10/1, anh Nguyễn Văn Liên (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) một trong 3 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y, tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng gây chết người này.



Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân của vụ công an nổ súng.

Hơn 10 ngày qua, mặc dù được y, bác sĩ của bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng do vết thương bị viên đạn xuyên vào cổ quá nặng dẫn đến tử vong. Được biết, anh Nguyễn Văn Liên chưa có vợ con, sống chung với mẹ già gần 70 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, anh đi làm nghề phụ hồ để nuôi mẹ.



Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ cảnh sát hình sự nổ súng gây thương vong cho 3 người, Ban giám đốc đã giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- công an tỉnh điều tra làm rõ. Đến nay, công tác điều tra chưa xong nên chưa đình chỉ công tác cán bộ có liên quan sai phạm này. Quan điểm của Ban Giám đốc công an tỉnh là làm rõ trách nhiệm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó.



Như tin đã đưa, trưa 29/12, nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm tụ tập đá gà, tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Công an TP. Mỹ Tho đã cử 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Dư, Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh đến hiện trường. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Thiếu tá Dư khống chế được 1 đối tượng thì bị khoảng 6 đối tượng khác áp sát có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, đại úy Hạnh vừa chạy đến vừa nổ súng để can ngăn, giải cứu thiếu tá Dư.

Sau vụ việc nổ súng xảy ra, người dân phát hiện có 3 người bị thương gồm: anh Nguyễn Văn Liên (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) bị thương ở vùng cổ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh để chữa trị; anh Đồng Quốc Trí (44 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) bị thương ở ngón tay phải; anh Nguyễn Văn Của (41 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) bị thương ở khớp gối trái cũng phải nhập viện điều trị. Theo công an Tp. Mỹ Tho, đến nay 2 nạn nhân này đã xuất viện, dần phục hồi sức khỏe.



Gia đình có nạn nhân tử vong cho biết rất bức xúc mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các cán bộ cảnh sát hình sự - công an Tp. Mỹ Tho có liên quan đến việc sử dụng vũ khí không đúng quy định gây chết người./.