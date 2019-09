Một người tâm thần ôm bình gas cố thủ trong nhà

Tối 11/9, trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Văn Thái – Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, chiều cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được thông tin có một người tại địa bàn xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên ôm bình gas cố thủ trong nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với Cảnh sát cơ động tìm biện pháp tiếp cận để khống chế nam thanh niên trên. Tuy nhiên, đối tượng cố thủ trong nhà nhiều giờ liền, lúc lực lượng công an tiếp cận thì người này xả gas ra đe dọa.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An được tăng cường cùng với xe cứu hỏa tới hiện trường, phun nước để lực lượng công an khống chế đối tượng đảm bảo an toàn.

Được biết, nam thanh niên tên Ng.Q.D. (SN 1994) bị bệnh tâm thần. Sau khi khống chế được đối tượng, tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và gia đình đã chuyển đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An để điều trị./.