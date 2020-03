Một phụ nữ bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 14/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với chị N.S.P, trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang vì đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân.

N.S.P tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 11/3/2020, Công an huyện Tri Tôn phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của N.S.P đăng tải nội dung “Tri tôn đã có hơn 50 vụ nhiễm Corona rồi…hix… hoang mang quá… mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sạch nha…”.

Sau khi những thông tin trên được đăng tải, lực lượng Công an huyện Tri Tôn tiến hành xác minh và xác định chủ tải khoản Facebook cá nhân trên và mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.S.P thừa nhận hành vi vi phạm của mình, do bản thân không đọc kỹ các báo trên mạng xã hội nên đăng tải thông tin trên nhằm khuyến cáo mọi người phòng tránh dịch Covid-19.

Nội dung thông tin đăng tải của trang Facebook nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người dân địa phương. Công an huyện Tri Tôn đã buộc N.S.P gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân và cho làm cam kết không tái phạm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An giang, đến 11h ngày 14/3, trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung, huyện Tri Tôn nói riêng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19./.