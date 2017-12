Mua heroin từ Loóng Luông mang về Hà Nội tiêu thụ

Ngày 26/12, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với tổ công tác số 2 phương án 279, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La); Đội cảnh sát giao thông 26 Phòng CSGT Công an tỉnh bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng là Hà Công Khánh (SN 1983) trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 bánh heroin (có trọng lượng 311,76 g), 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khánh khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ đem về Hà Nội để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

TP-TTTB - Tuyết Lan- CQTT Tây Bắc