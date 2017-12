Mua hơn 6kg chất kịch độc về để bẫy chó kiếm tiền

Ngày 27/12, công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, đã có kết quả giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an về 6,1 kg chất bột màu trắng mà đơn vị gửi đi giám định trước đó.

Lực lượng công an kiểm tra phòng trọ đối tượng Trung (Ảnh: Công an Hà Nam)

6,1kg Xyanua này là tang vật cơ quan công an thu giữ của đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1986, thôn Chùa 5) và Lã Văn Huy (SN 1985, thôn Đội) xã An Nội, huyện Bình Lục mua về để pha chế bẫy chó, kiếm tiền tiêu xài.

Theo tài liệu cơ quan công an, tối 21/12, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã An Nội kiểm tra đột xuất phòng trọ của Trung phát hiện 1 túi nilon chứa 3,6 kg chất bột màu trắng. Trung khai nhận với cơ quan công an, đây là chất độc Xyanua mua về để pha chế bả chó và sử dụng vào hành vi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra nhà Huy, thu giữ 1 túi nilon chứa 2,5 kg chất bột màu trắng và 1 số dao, kiếm các loại. Công an huyện Bình Lục đã lập biên bản, niêm phong tang vật và lấy mẫu giám định để trưng cầu giám định theo quy định.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an xác định chất bột màu trắng trong 2 túi nilon thu giữ có tổng trọng lượng 6,1kg đều chứa chất độc Xyanua với hàm lượng trên 90%.

Vụ án đang được Công an huyện Bình Lục đang điều tra, mở rộng./.