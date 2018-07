Nam thanh niên bị đâm chết ở ngã ba đường

Ngày 30/7, ông Phạm Doãn Hữu - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 24h đêm 29/7, Thái Hữu B. (SN 1997, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) cùng nhóm thanh niên ngồi ăn uống ở một quán trên địa bàn thị trấn huyện Yên Thành thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, xích mích nhau. Sau đó B. bị đối phương cầm dao đâm thấu tim, gục chết ở ngã ba đường.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn, Công an huyện Yên Thành lập tức có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ sự việc. Được biết, sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

