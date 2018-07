Nam thanh niên ngáo đá nhốt người yêu rồi đốt phòng trọ

Ngày 28/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang cử người giám sát nghi can gây án là Nguyễn Xuân Phong (SN 1980, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chờ bình phục nhằm làm rõ, xử lý hành vi phóng hỏa khiến nhiều người bị thương.

Phong đang điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức. (Ảnh: Phước An/Vietnamnet)

Thông tin ban đầu, sáng 28/7, Phong lên phòng trọ bạn gái tên V. (35 tuổi, Nghệ An) ở quận Bình Tân. Sau đó, cả hai đi xe buýt xuống phòng trọ của Phong ở đường số 4 (khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) chơi.

Đến khoảng 10h30, trong lúc 2 người đang nói chuyện, Phong bỗng lảm nhảm rồi khống chế chị V., khóa cửa nhốt trong phòng.

Sau đó Phong đi lấy quần áo, giấy tờ của mình và gom thành đống, châm lửa đốt phòng trọ. Nghe tiếng chị V. kêu cứu, người dân khu trọ chạy ra và phát hiện ngọn lửa đang cháy dữ dội nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Bình Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khuyên ngăn nam thanh niên nhưng không được. Lúc này, Phong cầm theo cây gỗ để cố thủ ở bên trong.

Sau một thời gian tiếp cận, công an khống chế được Phong, đồng thời dập tắt đám lửa, giải cứu chị V. ra ngoài an toàn. Trong quá trình khống chế Phong, một công an phường Bình Chiểu và một thanh niên tham gia dập lửa bị bỏng ở tay.

Kết quả kiểm tra ban đầu, Phong dương tính với chất ma túy và bị ngáo đá tại thời điểm gây ra vụ việc. Nghi can cũng bị bỏng khá nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức./.

