Nam thanh niên nghi sốc ma tuý chết trong hẻm ở Bình Dương

PC_Article_AfterShare_1

Đến 0h30 ngày 17/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân một nam thanh niên chết bên lề đường thuộc phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, tối 16/1, người dân phát hiện nam thanh niên đang nằm vật vã bên lề đường, bên cạnh một chiếc xe máy.

Nghi ngờ say rượu, người dân đến kiểm tra thì phát hiện thêm một nam thanh niên khác nằm ngửa, người cứng đờ bên vệ đường đối diện.

Lại gần kiểm tra, những người này phát hiện nạn nhân đã chết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Riêng thanh niên có dấu hiệu "phê" ma túy được đưa về trụ sở công an lấy mẫu thử ma túy, ghi lời khai nhân chứng.

Một số người dân cho biết, tại hiện trường phát hiện kim tiêm nghi là hai thanh niên này vừa chích ma túy./.

Hàng loạt “tiệc ma túy” thác loạn trong quán karaoke bị bắt quả tang VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng loạt nhóm đối tượng mở "tiệc ma túy" thác loạn tại quán karaoke tại một số địa phương.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER