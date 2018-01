Nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc vận chuyển ma túy tại Quảng Ninh

Ngày 2/1, Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hồi 0h40 ngày 1/1 tại Km 114+700 QL18 thuộc địa bàn thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ kiểm tra xe ô tô con 5 chỗ mang biển kiểm soát 15A-34603 do anh Lê Văn Dũng (SN 1992), trú tại Hải Phòng điều khiển đi hướng Đại Yên - Móng Cái.

Trên xe có nam thanh niên tên Lý Hoa (SN 1991), quốc tịch Trung Quốc. Lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng Hoa 1 túi nilon đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý).

Đối tượng Lý Hoa (Quốc tịch Trung Quốc)



Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng thu giữ trong túi áo khoác của Vũ Hồng Văn 1 gói giấy màu trắng bên trong có chứa 3 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục, trên mỗi mặt của mỗi viên nén có hình biểu tượng số "0" và một số cục bột màu trắng đục.

Đối tượng Vũ Hồng Văn.

