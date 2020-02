Người nước ngoài cầm dao cướp tiền ở cửa hàng tiện lợi: Sáng nay (10/2), Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật và nghi can John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”. Rạng sáng cùng ngày, John David Ablett mang dao vào cửa hàng tiện lợi C. (trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đe dọa buộc nữ nhân viên phải mở két lấy hơn 2,6 triệu đồng đưa cho Ablett. : Sáng nay (10/2), Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật và nghi can John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”. Rạng sáng cùng ngày, John David Ablett mang dao vào cửa hàng tiện lợi C. (trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đe dọa buộc nữ nhân viên phải mở két lấy hơn 2,6 triệu đồng đưa cho Ablett.