Ngăn chặn các đường dây ma tuý từ Tam giác vàng

Tối ngày 19/6, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Trên phòng tuyến chống ma tuý”.

Chuyên án 545L với số lượng lớn ma túy được bộ đội triệt phá thành công.

Năm 2018, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện gần 1.300 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, bắt giữ gần 1.800 đối tượng, thu giữ hơn 1.700 kg ma tuý các loại. 6 tháng đầu năm nay, Bộ đội Biên phòng trên cả nước phát hiện 480 vụ, thu giữ trên 2.000 kg ma tuý. Hiện nay, ma túy thâm nhập vào nước ta ở mức độ đáng báo động.



Nhiều vụ con giết cha, anh giết em, vợ giết chồng, em cưa chân chị… đều do hậu quả của việc sử dụng ma túy. Đại uý Nguyễn Ánh Kim, Đội trưởng Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình cho biết, các bạn trẻ, thanh thiếu niên cần cảnh giác trước các đối tượng rủ rê vào con đường ma tuý.

Đại úy Nguyễn Ánh Kim cho biết: "Các đối tượng buôn bán ma túy không từ một thủ đoạn nào để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, kể cả sử dụng vũ khí nóng. Những năm gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ, thu giữ hàng trăm triệu viên ma tuý tổng hợp, heroin, cần sa khô. Có những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, có chiến sĩ bị thương tích rất nặng nề".

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định, tỉnh Quảng Bình là địa bàn nóng, trọng điểm trong vận chuyển ma tuý, chủ yếu là ma túy vận chuyển từ Tam giác vàng, khu vực rừng núi hiểm trở giữa biên giới của 3 nước Lào - Thái Lan - Myanmar. Ma túy được vận chuyển qua Lào rồi về Việt Nam. Lực lượng chức năng xác định, nguy hiểm nhất là loại ma tuý tổng hợp, có tác hại gấp 500 lần so với heroin. Ma tuý tổng hợp có nhiều dạng: dạng đá, tinh thể, dạng lỏng và dạng thực vật. Loại ma tuý này có giá thành rẻ, dễ sản xuất.

Cuộc chiến chống ma túy ngày càng phức tạp.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng Biên phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng Hải quan, Công an ngăn chặn, đẩy lùi ma tuý thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Bộ đội Biên phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nói rõ tác hại của ma tuý đến từng người dân vùng biên giới. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu, các đường tiểu ngạch giáp biên giới với phương châm “phát hiện từ sớm, đánh chặn từ xa”. Trong chương trình giao lưu với chủ đề "Trên phòng tuyến chống ma túy", Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng cho biết thêm, Bộ đội Biên phòng ký kết nhiều bản ghi nhớ với Công an Lào, giúp nước bạn về phương tiện, kỹ thuật và nghiệp vụ đánh án ma túy.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết: “Những câu chuyện kể về đánh bắt tội phạm ma tuý đầy cam go và nguy hiểm, để mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tôi hy vọng rằng, thông qua chương trình giao lưu sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, đồng thời nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Bộ đội Biên phòng nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”./.