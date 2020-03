Nghệ An xử phạt 42 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

Ngày 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an địa phương đã xử lý 42 trường hợp, mỗi trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt trên mạng Internet về dịch Covid-19.

Ng.H.Ch bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể 42 trường hợp đăng bài sai, mỗi trường hợp xử phạt 12,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bài, viết kiểm điểm.

Bên cạnh đó, 9 trường hợp nâng giá, găm hàng khẩu trang, thiết bị y tế, phát hiện 1 cơ sở sản xuất không đúng quy trình về khẩu trang.

Mới đây, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã mời đến làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản facebook H.Ch về hành vi đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 13h14’ ngày 9/3, Ng.H.Ch (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ sử dụng facebook cá nhân H.Ch đăng một bài viết với nội dung “Thông báo tới bà con huyện Tân Kỳ, virus corona đã về Tân Kỳ mình nhé, An Phát vừa cách ly một nạn nhân...”. Tuy nhiên thực tế, trên địa bàn huyện Tân Kỳ chưa có trừng hợp nào được xác định nhiễm virus corona (Covid-19).

Trong thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã cử hai tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cùng phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành phân loại và hướng dẫn các công dân nhập cảnh từ Lào, Thái Lan về cơ sở cách ly y tế tập trung.

Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly y tế tập trung và 62 điểm cách ly tại cộng đồng./.