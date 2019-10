Nghi án con trai "ngáo đá" đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

Khoảng 22h tối 2/10, tại khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ con trai cầm dao chém bố mẹ đẻ và vợ phải đưa đi cấp cứu.



Thời điểm trên, Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên) sau khi trở về nhà, do mâu thuẫn trong gia đình đã dùng dao chém vào tay bố mẹ và đâm vào ngực vợ nhiều nhát dao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh khu vực đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Đối tượng Hùng đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại chỗ. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Việt Nam – Thuỷ Điển cấp cứu kịp thời.



Theo ông Lê Minh Tiến, Chủ tịch phường Hà An, đối tượng Ngô Văn Hùng thuộc diện cá biệt tại địa phương và khi bị bắt giữ có biểu hiện sử dụng ma tuý đá.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc để xử lý theo pháp luật./.