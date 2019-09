Nghi án giết vợ chưa cưới rồi tự vẫn

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối nay, bà Thủy về đến nhà số 896/02 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát thì phát hiện con gái mình và chồng sắp cưới nằm bất động. Cạnh đó là một sợi dây, con dao và vũng máu. Bà Thủy hét to rồi ngất xỉu. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì phát hiện nam thanh niên bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay, đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Phương Thanh (25 tuổi) đã tử vong với một vết bầm ở cổ, nghi là do bị siết cổ đến chết. Nam thanh niên là Nguyễn Viết Quyên (25 tuổi), là chồng sắp cưới của nạn nhân Thanh, cả 2 cùng quê tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.