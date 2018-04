Nghi án mẹ giết con gái 9 tuổi ở Hải Dương

Liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương), ngày 30/4, Trung tá Tiêu Văn Liễn, phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do ngạt cơ học, bị xiết cổ bằng chính sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân. Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trung tá Tiêu Văn Liễn cũng cho biết, hiện nay, một trong những đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) mẹ đẻ của nạn nhân. Bởi chị này sau khi sinh con cách đây 8 tháng có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Mới đây chị Nguyệt đi khám bệnh thì phát hiện mình bị ung thư trực tràng, tuy đang xạ trị nhưng có biểu hiện rối loạn tâm thần luôn ám thị mình sẽ chết và trước khi chết sẽ mang theo hai con.

Cách đây khoảng một tuần chị Nguyệt có nói ra với hàng xóm “khi tôi chết tôi sẽ mang theo hai đứa con”.

Trung tá Tiêu Văn Liễn cũng cho biết thêm, hiện nay chị Nguyễn Thị Nguyệt đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai do nghi ngộ độc thuốc trừ sâu nên chưa cung cấp được thông tin.

Có thông tin cho rằng, cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị mẹ ép uống thuốc sâu tự tử là chưa có căn cứ, cảnh sát hình sự Hải Dương cho hay.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an TP Hải Dương về việc cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) chết do bị mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Nguyệt ép uống thuốc chuột.

Trước đây, chị Nguyệt làm công nhân cho một công ty còn chồng làm lao động tự do. Khi sinh cậu con trai út cách đây vài tháng, chị Nguyệt phát hiện bị ung thư trực tràng nên buồn chán và có biểu hiện trầm cảm, bày tỏ muốn được chết…

Khoảng 11h ngày 28/4, chồng chị Nguyệt đi làm về thì thấy cửa nhà khóa trong, gọi không có ai mở cửa. Sau khi đạp cửa vào nhà thì người đàn ông này thấy con trai thứ hai đang ngồi khóc ở trên giường, bên cạnh là chị Nguyệt đang nằm.

Theo gia đình trình bày, chị Nguyệt có nói lại việc đã giết cháu Tuyết bằng việc cho cháu uống thuốc chuột. Sau đó, chị Nguyệt đập đầu vào tường đòi tự tử.

Gia đình tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện tại giường ngủ tầng 1 của gia đình, cháu Tuyết nằm bất tỉnh, người tím tái. Mọi người đưa chị Nguyệt, cháu Tuyết và con trai thứ hai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, bác sỹ thông báo cháu Tuyết đã tử vong ngoài viện. Chị Nguyệt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, đòi tự cắn lưỡi và đập đầu vào tường.

Cơ quan CSĐT xác định, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

