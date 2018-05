Nghi can sát hại chủ tiệm cầm đồ tại Bình Thuận trốn trong nhà hoang

Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, quê Quảng Bình) để điều tra về việc liên quan đến cái chết của nữ chủ tiệm cầm đồ trú huyện Tuy Phong. Trong ảnh: Nghi can Tuấn khi bị cảnh sát bắt. (Ảnh: Zing) Sau khi gây án Tuấn lẩn trốn tại ngôi nhà hoang khu vực Động Từ Bi (thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) và có biểu hiện phê ma túy. Trong ảnh: Xã Vĩnh Hảo, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps/Zing) Cơ quan chức năng khám xét trên người Tuấn thấy có vết máu và chiếc điện thoại có ảnh của nạn nhân cùng một số tài sản khác. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Lao Động) Trước đó, theo Công an TPHCM, vào lúc 11h ngày 3/5 tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận, con gái của bà Thu Trang (chủ tiệm cầm đồ) vừa đi học về nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ mình nằm trên vũng máu trong nhà. Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực hiện trường. (Ảnh: Công an TPHCM) Cháu bé liền hô hoán kêu cứu nhờ người đến đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên bà Trang đã tử vong. Trong tiệm cầm đồ có nhiều xáo trộn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nhận tin báo, Công an huyện Tuy Phong phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra. Theo nhận định ban đầu đây là một vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Zing.vn thông tin, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy chủ tiệm cầm đồ tử vong do chấn thương sọ não. Hung khí thu giữ tại hiện trường là chiếc bàn là (bàn ủi). (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc) Tiệm cầm đồ- nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Vnexpress)./.

Zing.vn thông tin, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy chủ tiệm cầm đồ tử vong do chấn thương sọ não. Hung khí thu giữ tại hiện trường là chiếc bàn là (bàn ủi). (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc) Tiệm cầm đồ- nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Vnexpress)./.