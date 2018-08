Nghịch tử sát hại cha ruột vì cuộn dây điện

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tâm thần đối với Nguyễn Khải (29 tuổi, xã Phú Lương, huyện Phú Vang) điều tra làm rõ vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn Toàn (55 tuổi, cha ruột Khải) tử vong.

Đối tượng Nguyễn Khải tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan Công an, vào trưa 5/8, Khải và ông Toàn tranh cãi về việc bị mất cuộn dây điện.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Khải dùng mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm) làm bằng kim loại đâm vào ngực ông Toàn, sau đó vật cha mình xuống kênh nước bên đường. Lúc này Khải nhặt tiếp một thanh tre dài hơn 50cm siết cổ ông Toàn đến bất động và bỏ mặc nạn nhân nằm dưới kênh nước cho đến chết.

Gây án xong, Khải vào nhà tắm rửa, thay quần áo và nằm nghỉ. Đến gần 15h chiều cùng ngày, thi thể ông Toàn được người dân phát hiện.

Sau khi nhận tin báo về vụ án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an huyện Phú Vang đã cử lực lượng đến hiện trường khám nghiệm tử thi, xác định ông Toàn tử vong do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Tại hiện trường Công an thu giữ cây mỏ sảy. Khi được dẫn giải về trụ sở Công an, Khải đã khai nhận lại toàn bộ sự việc đúng như lời khai các nhân chứng và diễn biến vụ việc, chứng cứ mà Công an thu thập được.

Được biết, Khải có biểu hiện trầm cảm khoảng 2 năm nay. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng đúng theo quy định pháp luật./.

