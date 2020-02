Người bị đâm tại trụ sở công an ở Bình Dương là Đội phó dân phòng

Chiều nay (12/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đang tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi giết người đối tượng Lê Tuấn Anh (Sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Đồng Nai).

Tuấn Anh là kẻ dùng dao đâm chết một dân phòng tại trụ sở Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vào khoảng 21h ngày 11/2, trong lúc anh Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1985) là Đội phó Đội dân phòng phường Đông Hòa đang trực cùng một số thành viên đội dân phòng tại trụ sở Công an phường Đông Hòa thì Lê Tuấn Anh điều khiển xe mô tô chạy thẳng vào trụ sở công an phường.

Đối tượng này dựng xe rồi dùng dao đâm trúng vào vùng ngực trái của anh Phong.



Sau khi gây án, Lê Tuấn Anh lên xe định bỏ chạy thì bị Công an phường Đông Hòa và lực lượng dân phòng đuổi theo khống chế, bắt giữ, thu giữ tang vật.

Anh Phong được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM nhưng sau đó đã tử vong.