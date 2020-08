Người phụ nữ bị cướp trùm kín mặt, đâm nhiều nhát vào người

Tại tỉnh Hậu Giang vừa xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản hết sức táo tợn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc và chỉ sau vài giờ đã bắt được hung thủ.

Theo đó, vào khoảng hơn 20h ngày 26/7, bà H.T. L. (67 tuổi) ở ấp Long Thạnh, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ đang ngủ trong nhà thì bị một thanh niên trùm vải lên mặt rồi dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào vùng gáy và gây trầy xước ở mặt.

Đối tượng gây ra vụ cướp Huỳnh Văn An.

Khi tỉnh lại, biết đối tượng đâm mình đã bỏ đi, bà L. kêu cứu và sau đó được hàng xóm đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an thị xã Long Mỹ tiến hành điều tra, xác minh và đến sáng sớm ngày hôm sau đã bắt được nghi pham gây án là Huỳnh Văn An (23 tuổi), người ở cùng địa phương với nạn nhân.

Bước đầu tên An khai nhận, do biết bà L. sống một mình và đeo nhiều trang sức nên nảy sinh lòng tham. Vào tối 26/7, sau khi uống rượu, An về nhà lấy dao đột nhập vào nhà bà L.và tấn công nạn nhân.

Sau khi gây án, nghĩ bà L. đã chết, An lục lấy được 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng và 900.000 đồng rồi đưa cho Nguyễn Văn Phương (26 tuổi) ở cùng ấp, bán 1 chiếc nhẫn, chiếc lắc ngay trong đêm để chia tiền tiêu xài.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã thu hồi được gần đủ số tài sản mà Huỳnh Văn An cướp được của nạn nhân và khởi tố đối tượng này về hành vi giết người, cướp tài sản, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.