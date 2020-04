Người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin chợ nghỉ bán vì dịch

Tối 1/4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Trần Thị Thanh T (xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) do đã thực hiện hành vi vi phạm cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.



Đăng tin sai sự thật, T bị cơ quan chức năng mời lên làm việc (ảnh H.T)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, cùng ngày, Trần Thị Thanh T đăng trên trang facebook Trần Thủy của mình với nội dung: “Chợ quê e hôm nay bắt đầu nghỉ”. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thông tin, hình ảnh đã thu hút không ít lượt like, bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải.

Sau khi xác định chủ tài khoản đăng tin sai sự thật là Trần Thị Thanh T, Công an huyện Hương Sơn đã mời T làm làm việc. Tại Cơ quan Công an, T thừa nhận đã đăng nội dung thông tin sai sự thật và gỡ bỏ, đăng tin cải chính và xin lỗi trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, chiều ngày 29/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh (PA03) và Công an huyện Hương Sơn triệu tập đối tượng Đào Quốc T (Sinh ngày 18/6/1978 Quê quán xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn là Giáo viên Trường THPT Hương Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân lên mạng xã hội./.