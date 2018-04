Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

Liên quan vụ nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai, sáng 3/4, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xuống Công ty bảo vệ Đông Á tại xã Long Thọ để trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng, thông tin trên VnExpress. Trong ảnh, ông Võ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đông Á, người nổ súng trong video hỗn chiến (Ảnh: VnExpress) Làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện hiểu nhầm trong lúc ông cùng Giám đốc Công ty là Trần Huy Thông đi cứu hộ người bị tai nạn giao thông ở khu vực đường 25C xã Long Thọ. Tại đây, khi đưa người bị nạn lên xe đi cấp cứu, giữa ông Tuấn và người nhà nạn nhân có xảy ra xích mích trong việc dẹp đường cho xe chạy. Sau đó có một người tự xưng là Ngọc "sẹo" gọi điện liên tục đe dọa bắt ông Tuấn phải đến nhà xin lỗi bố vợ Ngọc. Trong ảnh, nhóm của Ngọc sẹo nói chuyện với ông Thông và ông Tuấn (Ảnh chụp từ clip) Chiều 1/4, nhóm Ngọc sẹo mang theo hung khí kéo đến Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đòi gặp ông Tuấn, buộc ông này phải lên ô tô của bọn chúng để đi xin lỗi bố vợ Ngọc. Không đạt yêu cầu, Ngọc cùng đàn em cầm hung khí lao vào đánh người. Trong ảnh, nhóm của Ngọc sẹo lao vào hành hung ông Thông (Ảnh chụp từ clip) Theo lời khai của ông Trần Huy Thông, trong lúc hỗn chiến, ông này ngồi trong ôtô đã rút súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên nhằm mục đích tự vệ, giải tán nhóm côn đồ, tránh nguy hiểm cho bản thân. Còn ông Tuấn khai cũng rút súng bắn nhiều phát đạn cao su và hơi cay về phía nhóm của Ngọc khi bị nhóm này dồn ép. "Tôi cố tình bắn đạn hơi cay để tự vệ. Trong lúc truy đuổi nhằm thu hung khí của Ngọc, tôi không còn bắn nữa nên suýt ăn nguyên cú chém thẳng vào đầu, may mà né kịp", ông Tuấn nói, thông tin trên VnExpress. Nguyễn Hữu Nghĩa, nhân viên của Công ty bảo vệ thấy Giám đốc và Phó Giám đốc cùng bị tấn công, đã cầm lấy cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc Thẹo nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích. Sau khi gây án, Ngọc cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn Thông tin bước đầu từ lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đã mời một số người liên quan lên làm việc, riêng đối tượng Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nhơn Trạch cũng khẳng định, súng mà nhóm bảo vệ sử dụng trong vụ việc chỉ là công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su có giấy phép sử dụng, không phải súng quân dụng".

