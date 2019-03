Nhà vợ chồng Bùi Văn Công là hiện trường chính vụ sát hại nữ sinh

1. Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra tại Điện Biên, sáng 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên do xuất hiện thêm nhiều đối tượng mới, nhiều tình tiết mới. Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án 219D cho biết: quá trình điều tra vụ án đã xác định các đối tượng bắt nạn nhân Duyên từ đường gần khu vực C13 đưa về nhà đối tượng Bùi Văn Công, sau đó giam giữ, hãm hiếp nạn nhân suốt từ đêm 30 Tết cho đến ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Đối với căn nhà của 2 đối tượng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án, cho nên đã tiến hành điều tra, khám nghiệm lại hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Trước đó, vào ngày 13/2/2019, khi phát hiện đối tượng Bùi Văn Công có hành vi tàng trữ ma túy, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét lần đầu tiên theo quy định của pháp luật để thu thập chứng cứ liên quan đến ma túy của đối tượng này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm lại hiện trường nhà đối tượng Bùi Văn Công. 2. Nghi án chồng giận vợ, ném con 1 tuần tuổi xuống giếng: Tối 22/3, Tr.V.Đ (22 tuổi, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) đang cùng gia đình ăn cơm, uống rượu. Không hiểu vì chuyện gì, Đ. giận vợ nên bế con trai 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Người thân trong gia đình chạy đến can ngăn nhưng không kịp... Sự việc khiến cháu bé tử vong. (ảnh minh họa) 3. Vụ vận chuyển 300kg ma túy tại TPHCM: Chiều 23/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines bắt giữ thêm 276kg ma túy đá trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Trước đó, chiều 20/3, tại quận Bình Tân, TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị, tỉnh thành liên quan tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua khu vực cửa khẩu Bờ Y về TPHCM. Tang vật thu giữ là 300kg ma túy đá. Công an cũng đã chặt đứt 2 mắt xích của đường dây này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, thu giữ hơn 500kg ma túy đá. 4. Côn đồ mang “hàng nóng” hỗn chiến kinh hoàng: Khoảng 21h30 ngày 22/3, Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát cơ động đang tuần tra tại khu vực ngã tư Voi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá thì phát hiện 2 thanh niên cầm kiếm truy sát một người đàn ông khác. Hàng chục cảnh sát có vũ trang được huy động đến hiện trường vây bắt nhóm côn đồ đang có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, cảnh sát khống chế 2 nghi can. 5. Nổ súng, bắt giữ hàng chục thanh niên tấn công Cảnh sát: Khi tổ tuần tra của đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tuần tra mật phục thì bất ngờ một nhóm hàng chục thanh niên, đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí bất ngờ tấn công tổ tuần tra buộc lực lượng phải nổ súng trấn áp và bắt giữ 16 đối tượng. Các thanh niên này khai nhận đã nhầm tổ tuần tra với nhóm đối thủ đang đi tìm nên ra tay tấn công. 6. Bé gái 9 tuổi bị xâm hại: Liên quan vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ, Hà Nội, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Công an TP Hà Nội đã có Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” chuyển sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ). (Ảnh: VTC News)./.

