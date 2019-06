Nhân chứng kể lại vụ hàng trăm cảnh sát ngăn “hỗn chiến” tại Đồng Nai

Sáng 13/6, liên quan vụ việc 2 nhóm người suýt “hỗn chiến” tại nhà hàng Lâm Viên trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, một nam nhân cho biết: khoảng 14h chiều 12/6, mâu thuẫn xảy ra giữa 2 nhóm khách ngồi trong quán, một nhóm khoảng 10 người, còn nhóm kia ít hơn, khoảng 4 người ở 2 phòng “VIP”. Cả 2 nhóm đều là “khách quen” của nhà hàng.

Quán Lâm Viên nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, cả 2 nhóm này đều đến quán từ khoảng 10h sáng, sau nhiều tiếng đồng hồ ăn nhậu, 1 người trong nhóm ít người hơn trong lúc nôn ói đã văng trúng người trong nhóm kia. Dù đã xin lỗi nhưng không được chấp nhận nên hai bên vào phòng kín "nói chuyện”. Sau đó, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, một người ở nhóm đông người bị thương ở vùng trán.



Tiếp đó, 3 người nhóm ít người lên xe ô tô hiệu Camry màu đen rời khỏi quán, cùng lúc này một người trong nhóm còn lại gọi điện thoại và một nhóm khác đi xe máy, ô tô đến chặn xe của nhóm ít người. Rất đông người hiếu kỳ đến xem vụ việc gây ách tắc giao thông qua khu vực.

Chiếc xe Camry tìm cách rời đi, nhưng chỉ được vài trăm mét thì tiếp tục bị chặn lại ở đoạn đường gần cầu An Hảo. Hàng trăm thanh niên xăm trổ vây kín chiếc xe, người ngồi trong xe cũng không dám bước ra ngoài. Thậm chí, chiếc Camry bị xịt lốp để không thể di chuyển.

Phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi hàng trăm cảnh sát có mặt can thiệp thì vụ việc mới được vãn hồi. Những người liên quan và chiếc xe Camry được đưa về cơ quan công an, đám đông hiếu kỳ cũng dần rời khỏi hiện trường.

Xe Camry bị đám đông chặn đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lập tức có thông tin về những người liên quan, trong đó tình nghi 3 người trong chiếc xe Camry là công an, trong đó 2 người đương chức, 1 người đã về hưu.



Tuy nhiên, đã 1 ngày trôi qua, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Nhiều phóng viên cố gắng liên lạc nhưng đều nhận được câu trả lời: Chỉ Giám đốc công an mới có quyền phát ngôn. Trong khi đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh lại không bắt máy khi phóng viên gọi điện tới./.